В Кремле прокомментировали данные о фейках про зараженных коронавирусом в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выявленных фейках о заболевших коронавирусом в РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это кампания постоянно имеет место. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными элементами ЧС, как правило, такие вот провокации имеют место», — сказал Песков.

Он отметил, что «весьма часто» при этом такие вбросы происходят не с территории России.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об участии иностранных сил в провокациях с коронавирусом.

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