В Кремле прокомментировали данные о фейках про зараженных коронавирусом в РФ
close
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о выявленных фейках о заболевших коронавирусом в РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это кампания постоянно имеет место. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными элементами ЧС, как правило, такие вот провокации имеют место», — сказал Песков.
Он отметил, что «весьма часто» при этом такие вбросы происходят не с территории России.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об участии иностранных сил в провокациях с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Генпрокуратура выявила фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России
— «Организованы из-за границы»: Путин о фейках про коронавирус