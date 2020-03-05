Новых случаев заражения коронавирусом в РФ не выявили
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За последние 24 часа в России не было обнаружено новых случаев заражения коронавирусом, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора России.
Однако новые заразившиеся были найдены в Польше, Словении и Венгрии. При этом общее число инфицированных в мире составляет 95 375 человек. За сутки прирост составил 2,5% или 2292 случая.
«Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,4 % - в тяжелой», — добавили в Роспотребнадзоре.
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