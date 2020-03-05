Россиянам напомнили, как правильно выбирать розовое вино

Существует несколько простых правил, которые помогут выбрать качественное и недорогое розовое вино в магазинах. Рекомендации по выбору напитка дал замглавы Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, купить бутылку хорошего розового вина в России можно и за 300-400 рублей. Однако нужно выбирать вина не позднее, чем через полтора года после сбора урожая. Кроме того, нужно обращать внимание на сорта винограда и географические индикаторы: «Вино защищенного географического указания» и «Вино защищенного наименования места происхождения».

«Это признак того, что вино произведено на 100% из российского винограда», — отметил Лоевский.

Розовое вино лучше всего подойдет к морепродуктам, закускам о слабосоленой красной рыбой, оливкам и молодым сырам.

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