В Москве в четверг ожидается до +10°C

В Москве в четверг, 5 марта, ожидается до +10°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит от +8°C до +10°C. В ночь на 6 марта она может опуститься до +5°C.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с, в связи с чем 5 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам пообещали идеально теплую погоду на выходные

— Москва побьет температурный рекорд 1959 года