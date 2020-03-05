Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

По сведениям на 01.05 мск, во Внуково задержано семь рейсов и четыре — отменено.

В свою очередь, пять рейсов задержано Домодедово, и три — в Шереметьево.

Данных о задержках в Жуковском нет.

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