Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
По сведениям на 01.05 мск, во Внуково задержано семь рейсов и четыре — отменено.
В свою очередь, пять рейсов задержано Домодедово, и три — в Шереметьево.
Данных о задержках в Жуковском нет.
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