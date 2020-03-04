Число зараженных коронавирусом в Британии увеличилось до 87

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что общее число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 87 человек. Об этом пишет ТАСС.

Днем ранее отмечался 51 случай заболевания, вызванного новым типом коронавируса. То есть за сутки подтвердились свыше 30 новых случаев заражения.

При этом отмечается, что 80 из них приходится на Англию, по три обнаружено в Шотландии и Северной Ирландии, еще один зараженный находится на Уэльсе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 92 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.

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