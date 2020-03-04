Первый случай воздействия коронавируса на ЦНС выявлен в Китае

Первый случай воздействия коронавируса нового типа на центральную нервную систему (ЦНС) обнаружен в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление инфекционной больницы «Дитань» в Пекине.

Отмечается, что поражения ЦНС были зафиксированы у 56-летнего пациента с коронавирусом нового типа. У него были диагностированы пневмония и энцефалит, в ходе медицинского осмотра были выявлены регидность затылочных мышц, замедленная реакция зрачков на свет, расстройство сознания, говорится в заявлении больницы.

В настоящие время лечение пациента завершено, он выписан из больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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