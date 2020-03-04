Мужчина ранил охранника торгового центра ножом на юго-востоке Москвы

В районе Марьино на юго-востоке Москвы мужчина ранил ножом своего оппонента в ходе возникшего конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в больницу был доставлен 33-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Отмечается, что инцидент произошел во время завязавшегося конфликта между тремя мужчинами у торгового центра в Марьино. Один из участников ссоры предположительно ножом нанес удар потерпевшему.

Подозреваемый был задержан, им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации источника в правоохранительных органах, в ходе конфликта пострадал охранник торгового центра.