В Казани мужчина застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни

Следственный комитет задержал 70-летнего жителя Казани, которого подозревают в убийстве внука сожительницы из-за конфликтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Татарстану.

Инцидент произошел 4 марта. Тогда в больницу был доставлен 49-летний местный житель с двумя огнестрельными ранениями головы, вскоре он скончался.

«По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний сожитель бабушки потерпевшего, который дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у подозреваемого, потерпевшего и его бабушки постоянно возникали конфликты на почве того, что внук злоупотреблял алкоголем и не имел постоянного места работы.

Согласно данным следствия, 70-летний мужчина взял хранившийся на балконе обрез и, зарядив его, выстрелил в голову лежавшему на раскладушке и смотревшему телевизор потерпевшему. Увидев, что тот еще жив, он выстрелил второй раз.

По факту случившегося уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.