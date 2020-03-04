Во Франции коронавирусом заразились более 250 человек

Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 257 человек. Об этом сообщает санитарно-медицинское агентство Sante Publique France.

Так, за сутки число заболевших увеличилось на 45 человек. Другие показатели не изменились.

Количество выздоровевших составляет 12 человек, еще четыре человека погибли от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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