Зеленский заверил, что ситуация с коронавирусом на Украине под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в стране есть единственный подтвержденный случай заражения.

«Ситуация под контролем, все необходимые меры предприняты», — сказал украинский лидер.

Ранее минздрав Украины сообщил о первом случае заражения коронавируса. Он был зафиксирован у мужчины из Черновицкой области, который вернулся из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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