В Белоруссии задержали спекулянта, незаконно продающего медицинские маски из России

Оперативники задержали 26-летнего жителям Минска, который незаконно продавал медицинские маски. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, молодой мужчина приобретал маски в России, а продавал их на территории Белоруссии через соцсети. Он назначал цену в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Минчанина задержали во время совершения сделки. Всего у него изъяли 12800 медицинских масок на общую сумму около 321 тыс. российских рублей.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.