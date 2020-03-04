Сотрудник института Евросоюза заразился коронавирусом
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Работник Европейского оборонного агентства заразился коронавирусом, передает европейская медиасеть EURACTIV.
«Агентство EDA подтвердило EURACTIV, что один из ее высокопоставленных сотрудников был положительно протестирован на коронавирус вскоре после возвращения из Италии», — сообщает издание.
Агентство отменило до 13 марта все встречи. Также сотрудники института не будут участвовать во внешних мероприятиях.
После возвращения из Италии заболевший сотрудник контактировал с десятками подразделений ЕС, в том числе участвовал в совещаниях.
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