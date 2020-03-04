Сотрудник института Евросоюза заразился коронавирусом

Работник Европейского оборонного агентства заразился коронавирусом, передает европейская медиасеть EURACTIV.

«Агентство EDA подтвердило EURACTIV, что один из ее высокопоставленных сотрудников был положительно протестирован на коронавирус вскоре после возвращения из Италии», — сообщает издание.

Агентство отменило до 13 марта все встречи. Также сотрудники института не будут участвовать во внешних мероприятиях.

После возвращения из Италии заболевший сотрудник контактировал с десятками подразделений ЕС, в том числе участвовал в совещаниях.

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