Путин оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Российский президент Владимир Путин рассказал, что ситуация с коронавирусом нового типа в стране не является критической, передает РИА «Новости».

На совещании с правительством Путин потребовал наладить информационную работу с населением по теме коронавируса.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что информационные «вбросы» по коронавирусу идут из-за границы.