В Москве возбуждено уголовное дело из-за невыключенной кварцевой лампы

В Москве следователи возбудили уголовное дело из-за того, что первоклассники получили ожоги роговицы от включенной кварцевой лампы, передает столичное управление СКР.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

3 марта в школе №1415 учительница забыла выключить кварцевую лампу. Вечером несколько первоклассников пожаловались на рези в глазах. В Морозовской больнице им диагностировали ожоги роговицы. По данным СМИ, пострадали больше двух десятков детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Глаза открыть не могут»: школьников обожгли лампой

— Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

— Более 20 детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в московской школе