В Башкирии многодетная мать сбежала от мужа через окно с тремя детьми

В Башкирии мать трех сыновей обвинила мужа в домашнем насилии и похищении детей, передает bash.news.

Женщина заявила, что муж три года бил ее на глазах детей. Кроме того, мужчина не разрешал принимать душ и не кормил ее и мальчиков. В сентябре мать взяла детей и выпрыгнула с ними из окна. Четыре месяца они скрывались от мужа по кризисным центрам, но после органы опеки заявили, что нельзя прятать сыновей от отца.

Мужчина забрал детей на выходные, но не вернул. Теперь женщина тайно видится с мальчиками в садике и школе. По ее словам, муж не ухаживает за сыновьями должным образом.

Начальник местного отдела опеки и попечительства Виталий Чунарев заявил, что сейчас идет проверка.

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