Три трупа обнаружены в гараже в Воронеже

В Воронеже обнаружили три мужских трупа в гараже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющую обязанности старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елену Андрикевич.

Как отмечается, тела мужчин в возрасте от 40 до 47 лет нашли в гараже недалеко от заброшенного дома на улице Пеше-Стрелецкой в понедельник, 2 марта.

Следственный комитет начал проверку.

В настоящее время выясняются все обстоятельства.

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