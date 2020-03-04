Три трупа обнаружены в гараже в Воронеже
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В Воронеже обнаружили три мужских трупа в гараже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющую обязанности старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елену Андрикевич.
Как отмечается, тела мужчин в возрасте от 40 до 47 лет нашли в гараже недалеко от заброшенного дома на улице Пеше-Стрелецкой в понедельник, 2 марта.
Следственный комитет начал проверку.
В настоящее время выясняются все обстоятельства.
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