В Подмосковье задержан убежавший из больницы пациент с подозрением на коронавируса
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Правоохранители задержали в подмосковном Домодедово сбежавшего из больницы мужчину, у которого были симптомы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, 31-летний пациент недавно побывал в Италии.
Известно, что он самовольно покинул медучреждение.
В настоящее время он находится в больнице.
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