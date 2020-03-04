В Подмосковье задержан убежавший из больницы пациент с подозрением на коронавируса

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Ari Jalal/Reuters

Правоохранители задержали в подмосковном Домодедово сбежавшего из больницы мужчину, у которого были симптомы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 31-летний пациент недавно побывал в Италии.

Известно, что он самовольно покинул медучреждение.

В настоящее время он находится в больнице.

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