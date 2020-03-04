У пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке вылупились птенцы

У пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке вылупились пять птенцов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Как отмечается, птенцы пока прячутся в норах, но в ближайшее время, когда у них появится оперение, они станут более самостоятельными.

Первый пингвиненок появился на свет 8 января. Вслед за ним вылупились остальные, самому младшему из них в настоящее время — 1,5 месяца.

На сегодняшний день в Московском зоопарке 35 особей пингвинов Гумбольдта.

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