Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Постановление распространяется на маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, противочумные костюмы и дезинфектанты, но не касается гуманитарной помощи другим странам и вывоза предметов для личных целей граждан.

Правительство приняло решение, чтобы не допустить дефицита перечисленных товаров на фоне распространения коронавируса.

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