Самолет Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как отмечается, лайнер вылетел в 6.40 (2.40 мск), на его борту находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.

В 07.42 (3.42 мск) рейс благополучно приземлился.

Позднее пассажиры самолета были отправлены в Москву резервным бортом. Прокуратура начала проверку.

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