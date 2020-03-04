На китайского студента напали в Лондоне из-за боязни заразиться коронавирусом

Студент из Сингапура, который учится в Лондоне, рассказал, что его избили прохожие, когда он шел по улице. Молодой человек утверждает, что злоумышленники напали на него из-за боязни заразиться коронавирусом, сообщает Sky News.

По словам гражданина Китая, он шел по оживленной торговой улице и услышал, как прохожий что-то сказал про коронавирус. Когда парень посмотрел на человека, тот ответил ему: «Не смей смотреть на меня». После этого на студента напали.

«Три-четыре парня и девушка внезапно ударили меня по лицу», — продолжил молодой человек.

В результате нападения у студента был разбит глаз, также теперь ему требуется хирургическое вмешательство, чтобы исправить то, что с ним сделали на улице в Лондоне.

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