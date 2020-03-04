Туман опустился на Москву

Синоптики предупредили, что ночью и утром в Москве ожидается сильный туман. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Ранее в городе и Подмосковье был введен «желтый» уровень погодной опасности из-за плохой видимости на дорогах. Предупреждение будет действовать до 10.00 среды, 4 марта.

По состоянию на 04.00, в городе уже замечены мельчайшие частички водяного пара. По данным Гидрометцентра, утром в столице температура повысится до +10°C, возможен небольшой дождь.

«Утром также ожидается местами туман», — добавили синоптики.

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