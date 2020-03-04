ВОЗ назвала необходимое число масок для борьбы с коронавирусом
Для защиты от коронавируса ежемесячно необходимо около 89 миллионов медицинских масок. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга.
«Каждый месяц для ответа на COVID-19 потребуется 89 миллионов медицинских масок; 76 миллионов смотровых перчаток и 1,6 миллиона защитных очков», — начал Гебреисус.
Он выразил обеспокоенность из-за того, что в некоторых странах невозможно купить защитные маски из-за возросшего ажиотажа. Гебреисус отметил, что с повышением спроса, возросли и цены. В среднем стоимость медицинских масок увеличилась в шесть раз, халаты стали стоить в два раза дороже, а респираторы — в три раза.
«Перчаток, медицинских масок, респираторов, защитных очков, халатов и фартуков уже не хватает работникам здравоохранения», — констатировал глава ВОЗ.
При этом ВОЗ отправила почти 27 миллионов комплектов средств индивидуальной защиты в 27 стран, но их запасы быстро истощаются.
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