Пенс призвал американцев не покупать маски для защиты от коронавируса

Американский вице-президент Майк Пенс во время брифинга в Белом доме обратился к жителям с просьбой не скупать маски для защиты от коронавируса, цитирует РИА «Новости».

По данным властей, в настоящее время купить защитные макси в магазинах США практически невозможно, так как товар из-за своей популярности стал дефицитом. Как отметили в Центре по контролю и предупреждению заболеваний США, покупать и использовать маски должны только те, кто заболел коронавирусом. Таким образом они будут защищать окружающих. Однако для здоровых людей маски малоэффективны.

«Американцам нет необходимости покупать маски», — сказал Пенс.

По последним сведениям, всего в мире заразились инфекцией 92 193 человека, при этом погибли 3 131 человек, а вылечились — 48 313.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Производство защитных масок в КНР превысило 110 млн штук в сутки

— Стюардессы перепутали похмелье пассажирки с коронавирусом

— Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу из-за коронавируса