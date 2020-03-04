ВОЗ сообщила о свыше 10 тысяч заразившихся коронавирусом вне Китая

За последние сутки новым типом коронавируса заразились почти две тысячи человек по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним подсчетам, общее число инфицированных людей за пределами Китая составляет 10 566 человек, притом случаи зафиксированы уже в 72 странах. За последние 24 часа организация выявила 1792 новых случая заражения за пределами КНР.

Также увеличилось число жертв коронавируса до 166 человек (37 за сутки).

Всего в мире заразились инфекцией 92 193 человека, при этом погибли 3 131 человек, а вылечились — 48 313.

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