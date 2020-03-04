Школьники отравились газом на Украине

В городе Могилев-Подольский Винницкой области 18 школьников пожаловались на плохое самочувствие. Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.

Инцидент произошел 3 марта. Ученики школы в возрасте 13-14 лет обратились к медикам за помощью. После осмотра специалистов, 11 из них госпитализировали.

Полиция провела проверку и установила, что школьники отравились пропаном. Как выяснилось, утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе у учебного заведения.

В настоящее время продолжается расследование по статье «загрязнение атмосферного воздуха».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом

— В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

— Посетители кафе в Чехии отравились угарным газом