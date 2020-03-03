Во Франции мужчина взял в заложники женщину и пятерых детей

Вооруженный мужчина во французском городе Ла-Шапель-Сен-Люк захватил в заложники свою беременную жену, а также собственных пятерых детей. Об этом сообщает телеканал France 3.

Как стало известно, во вторник, 3 марта, в полицейский участок направили жалобу на ссору, которая произошла между жильцами одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в помещение. Хозяин квартиры открыл огонь по их автомобилю, после чего заперся в доме, захватив членов своей семьи в заложники.

По данным BFMTV, после безуспешных переговоров об освобождении заложников полиция в данный момент занимается подготовкой к штурму.