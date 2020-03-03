Прихожанка похитила икону из храма в Московской области
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи иконы на территории храма в Московской области. Об этом сообщает РЕН.
По данным издания, инцидент произошел в селе Иудино Сергиево Посадского района.
Преступление совершила 40-летняя местная жительница. Она проникла в часовню и похитила изображение иконы небесных покровителей российского воинства.
Уточняется, что материальный ущерб составил более пяти тысяч рублей.
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