Прихожанка похитила икону из храма в Московской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи иконы на территории храма в Московской области. Об этом сообщает РЕН.

По данным издания, инцидент произошел в селе Иудино Сергиево Посадского района.

Преступление совершила 40-летняя местная жительница. Она проникла в часовню и похитила изображение иконы небесных покровителей российского воинства.

Уточняется, что материальный ущерб составил более пяти тысяч рублей.

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