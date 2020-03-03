Жителя Москвы изнасиловали бутылкой и забили до смерти

В квартире одного из домов на Нижегородской улице в Москве было найдено тело 51-летнего мужчины, которого, согласно предварительной информации, изнасиловали бутылкой и забили до смерти, передает «Пятый канал».

Как стало известно, в полицию о случившемся сообщил 33-летний мужчина, который нашел в своей квартире труп жителя соседнего дома.

Сообщается, что на теле жертвы были обнаружены множественные ссадины и кровоподтеки.

По факту убийства уже заведено уголовное дело по статьям УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

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