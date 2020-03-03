В Нижнем Новгороде мужчина погиб при пожаре в жилом доме

В Нижнем Новгороде пожарные обнаружили тело мужчины в горящем жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Отмечается, что пожар в частном доме произошел на улице Пропеллерной. Сообщение возгорании поступило в ведомство в 19.43 мск.

«Прибывшие пожарные обнаружили, что происходит открытое горение дома и надворных построек на площади 200 квадратных метров», — уточняется в пресс-службе.

В 20.49 мск на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины. Его год рождения устанавливается.

Пожар был локализован в 20.56 мск на площади 200 квадратных метров.