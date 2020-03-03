В Белоруссии подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что коронавирус был выявлен у гражданина Белоруссии, который был изолирован для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных пациентов.

Так, были подтверждены четыре случая инфицирования в Белоруссии.

«Еще два теста пациентов, относящихся к контакту первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты», — добавили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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