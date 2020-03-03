В Италии число погибших от коронавируса увеличилось до 79

В Италии от коронавируса скончались 79 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сводку минздрава страны.

Согласно данным ведомства, на данный момент число заразившихся коронавирусом составляет 2502 человека.

За сутки число летальных исходов выросло на 27 – до 79 человек, а число выздоровевших на 11 – до 160 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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