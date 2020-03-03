Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Происшествие произошло в 20.04 по местному времени на улице Арцыбушевская, 126. По указанному адресу располагается двухэтажный деревянный дом.

По предварительной информации, в результате взрыва газового оборудования произошло обрушение перегородки, пожара не последовало.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, из них трое детей», — заявили в ведомстве.

Источник в экстренных службах уточнил, что под завалами людей нет.