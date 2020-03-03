На юго-западе Москвы мужчина убил жену, а после пытался покончить с собой

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

По информации следователей, 3 марта в квартире на улице Перекопская мужчина убил свою супругу, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

На данный момент подозреваемый госпитализирован, следователи работают на месте происшествия, выясняются мотивы, побудившие мужчину совершить указанное преступление. Причины произошедшего выясняются.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».