Извержение вулкана Мерапи произошло в Индонезии

На индонезийском острове Ява вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту шесть тысяч метров утром во вторник, 3 марта. Об этом сообщает Antara со ссылкой Центр исследования геологических катастроф Индонезии.

Извержение вулкана произошло в 5.22 по местному времени и продолжалось 450 секунд. Отмечается, что Мерапи находится в 30 км от города Джокьякарта и более чем в 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты.

После извержения вулкана также был временно закрыт аэропорт Adi Sumarmo в городе Суракарта.