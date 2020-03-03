Мужчина напал на полицейских на юго-западе Москвы

СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины на полицейских на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, 2 марта около жилого дома по улице Бутлерова мужчина, находившийся в неадекватном состоянии наносил сам себе ножевые ранения. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он попытался напасть на них.

Полицейские применили табельное оружие, пострадавший был госпитализирован.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».