Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий
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Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА «Новости».
Таким образом, пенсии должны будут индексироваться никак не реже, чем раз в год.
Ранее в Основном законе страны упоминалась лишь «регулярная индексация».
Поправка также предусматривает, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума.
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