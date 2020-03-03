Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий

Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА «Новости».

Таким образом, пенсии должны будут индексироваться никак не реже, чем раз в год.

Ранее в Основном законе страны упоминалась лишь «регулярная индексация».

Поправка также предусматривает, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума.

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