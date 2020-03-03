В «Яндекс.Такси» опровергли занижение таксистами рейтинга пассажиров с подпиской «Яндекс.Плюс»

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Служба поддержки «Яндекс.Такси» не получала жалоб от клиентов на намеренное занижение рейтинга из-за подписки «Яндекс.Плюс». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агрегатора.

«Наша служба поддержки не получала от пользователей жалоб, связанных с намеренным занижением рейтинга. Каждую жалобу мы тщательно проверяем, в том числе принимаем во внимание рейтинги водителя и пользователя. Это нивелирует риски намеренного снижения оценок обеими сторонами», — подчеркнули представители сервиса.

Ранее Telegram-канал Life Shot сообщал о том, что столичные таксисты начали намеренно занижать рейтинг пассажиров с подпиской «Яндекс.Плюс».

Уточнялось, что таким образом водители пытаются привлечь внимание к проблемам взаимоотношений с агрегатором.

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