Число заболевших коронавирусом во Франции перевалило за 200

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа во Франции превысило 204. Об этом сообщает сайт санитарного ведомства страны.

Уточняется, что там зарегистрировано 204 выявленных случая заражения инфекцией.

Как стало известно, во Франции также зафиксировано три смерти из-за коронавирсуса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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