Москвичам пообещали идеально теплую погоду на выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ожидает идеально теплая погода на праздничные выходные – 8 и 9 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас на 8 и 9 марта будет идеальнейшая погода», — сказал синоптик.

Он добавил, что в столице ожидается от +11°C до +13°C, а в Московской области от +9°C до +14°C.

Тишковец отметил, что в центральной России ожидается +10-15°C, а на юге страны — +19-24°C.

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