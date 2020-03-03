У всех госпитализированных с подозрением на коронавирус в Москве отрицательные анализы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что первые результаты анализов у контактировавших с россиянином, заразившимся коронавирусом в Италии, отрицательные. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она напомнила, что ранее были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве.
Согласно результатам первых анализов, у всех друзей и родственников отрицательный результат. Кроме того, также отрицательна первая проба у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
Ракова добавила, что на данный момент анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Результаты анализов других пассажиров еще не подтверждены. Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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