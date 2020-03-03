Павленскому предъявили обвинения в драке в Париже

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому были предъявлены обвинения по делу о драке 31 января 2019 года. Об этом сообщает BFMTV.

Его подозревают в том, что он применил холодное оружие в драке в канун Нового года. Сам художник отвергает все обвинения.

Отмечается, что судья поместил Павленского под судебный контроль, однако не стал арестовывать.

Ранее художнику предъявили обвинения по другому делу – о распространении интимного видео в сети с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво.

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