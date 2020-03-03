В МИД заявили, что РФ не намерена прекращать борьбу с терроризмом из-за миграций в ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прерывать борьбу с террористами в Сирии из-за потока беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона контактирует с европейской внешнеполитической службой по вопросам миграции и намерена внести свой вклад в решение данной проблемы.

»...но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что «решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года, по зоне деэскалации Идлиб».

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