Москва побьет температурный рекорд 1959 года

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе погода в Москве побьет температурные рекорды 25 и 61-летней давности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, 4 марта в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, экстремально много для начала марта. Последний рекорд в этот день был зафиксирован в 1959 году, когда столбик термометра показывал 7 градусов тепла.

Как заявил синоптик, 5 марта также прогнозируют новый температурный рекорд с результатом в 8-11 градусов. Пока в этот день воздух максимум прогревался до 8,9 градуса в 1995 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 11 температурных рекордов зафиксировали в Москве за минувшую зиму

— В Гидрометцентре рассказали об аномально теплом начале марта в Москве

— Сезон клещей в 2020 году может растянуться на восемь месяцев