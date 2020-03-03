В России зарегистрировали 6 случаев коронавируса за последний месяц

На территории России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом за последний месяц. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как отмечается, среди заболевших четыре гражданина РФ и два гражданина КНР. Известно, что двое россиян заразились на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. В настоящее время они находятся на карантине в Казани.

Еще один зараженный, Давид Беров, является жителем Москвы. Недавно он побывал в Италии, где и мог подхватить вирус. В настоящее время москвич находится в столичной инфекционной больнице. Его знакомые, родственники и те, с кем он летел на самолете, также находятся на карантине, но у них коронавирус не подтвердился.

Двое заразившихся ранее китайцев уже выздоровели. Их выписали из больницы 12 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 90 752 человека, 3 117 человек погибли.

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