На Бали госпитализировали гражданина РФ с подозрением на коронавирус

На индонезийском острове Бали госпитализировали с подозрением на коронавирус нескольких иностранцев, в том числе гражданина РФ. Об этом сообщает Detik со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Бали Кэтута Суарджайю.

Как отмечается, у гражданина Японии обнаружили симптомы ОРВИ по прибытии в аэропорт Денпасара, после чего его направили в больницу.

С подозрением на коронавирус были госпитализированы еще четверо иностранцев, в том числе россиянин. У них взяли все необходимые анализы.

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