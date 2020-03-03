Избивший ребенка металлической трубой оренбуржец арестован

Районный суд Оренбурга арестовал на 30 суток мужчину, который избил металлической трубой 12-летнего подростка. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что родители мальчика подали в суд на соседа по общежитию, который напал на ребенка на лестничной клетке и нанес ему удары по голове и рукам металлической трубой от гардины.

В соответствии с медицинским заключением, подросток серьезно не пострадал.

Как уточняется, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия». Обвиняемому назначена мера пресечения в виде ареста на 30 суток.

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