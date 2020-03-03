Убившую дочь из-за хлебных крошек женщину отправили в колонию

Жительницу Омска приговорили к 11 годам колонии за убийство малолетней дочери из-за хлебных крошек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обвинение просило для 28-летней женщины 13 лет лишения свободы.

Омичка вину не признала, заявив, что ее трехлетнюю дочь убил ее сожитель.

По версии следствия, будучи нетрезвой, мать двоих детей отругала дочь, которая ела булочку, за крошки и стала засовывать в рот девочке куски хлеба и рассыпные крошки. Ребенок задохнулся и умер. Тело девочки вынес из дома и закопал ее сожитель.

Тело ребенка до сих пор не найдено, поскольку сожитель вскоре скончался от алкогольного отравления.