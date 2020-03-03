Прокурор попросил два года колонии для срочника, издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель попросил суд в качестве меры наказания назначить два года в колонии и штраф в 30 тыс. рублей срочнику Руслану Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Мухатов рассказал следствию, что по приказу сержанта заставлял сослуживцев несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, Шамсутдинова он стал истязать, когда тот попытался курить в неположенное время.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

— Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье

— «Я попал в ад»: Шамсутдинов обратился к родным своих жертв